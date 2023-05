Mercato : L’OM lâche une fausse offre de transfert, le RC Lens se fait berner !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, l'OM avait fait de Jonathan Clauss sa grande priorité. Cependant, le RC Lens ne compter pas brader son joueur, surtout pour le vendre à un concurrent direct. C'est la raison pour laquelle Pablo Longoria a du utiliser une stratégie osée pour bluffer le RC Lens et boucler cette opération.

Avec l'arrivée d'Igor Tudor sur le banc de l'OM, Pablo Longoria s'est rapidement mis en quête de joueurs capables d'évoluer dans les couloirs. Deux pistons étaient donc attendus, et à droite, la priorité s'est rapidement nommée Jonathan Clauss, très heureux à l'idée de signer à Marseille. Mais encore fallait-il convaincre le RC Lens.

Vente OM : Il vend la mèche en direct https://t.co/B09u2C4czU pic.twitter.com/39MHXFxcz9 — le10sport (@le10sport) May 4, 2023

Le bluff de Longoria pour faire craquer le RC Lens

Et ce ne fut pas simple. Il faut dire que le RC Lens est un club stable sur le plan économique et renforcer un rival n'est jamais l'idéal. Par conséquent, les Sang-et-Or ne comptaient pas brader Jonathan Clauss. Ainsi, L'EQUIPE révèle que Pablo Longoria s'est montré malin dans les négociations et faisant semblant de se désintéresser du joueur. La piste menant à Issa Kaboré est relancée mi-juillet, et surtout l'OM fait fuiter une fausse offre de transfert pour Hans Hateboer, le latéral droit de l'Atalanta.

Clauss fait la différence dans les négociations