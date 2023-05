OM : Un buteur humilie le Real Madrid, son transfert est proposé

Arnaud De Kanel

Mardi dernier, le Real Madrid s'est lourdement incliné à Gérone (4-2). Le club madrilène, 14 fois vainqueur de la Ligue des champions, a été frappé par la foudre Valentin Castellanos. L'attaquant argentin a inscrit un quadruplé retentissant et l'un de ses anciens coéquipiers a révélé qu'il l'avait proposé à l'OM.

Le Real Madrid a baissé les bras en championnat. Le titre va revenir au FC Barcelone de Xavi et cela est très bien parti pour les Blaugranas depuis la défaite madrilène à Gérone. Ce soir-là, le Real était tombé sur un attaquant en état de grâce : Valentin Castellanos. L'Argentin avait inscrit un quadruplé face aux Merengue mardi dernier. Et avant qu'il ne rejoigne l'Europe l'été dernier, c'est du côté du New York City FC, en MLS, qu'évoluait Castellanos. Son transfert ne faisait plus l'ombre d'un doute tant il avait fait ses preuves aux Etats-Unis et il aurait même pu rejoindre l'OM si me club phocéen avait écouté les conseils de Maxime Chanot, son ancien coéquipier.

«Il me fait penser à Alexis Sanchez avec 10 ans de moins»

« J'en ai parlé à plusieurs personnes à l'Olympique de Marseille. Je ne sais pas s'ils se sont intéressés de plus près à lui ou non. Ce qui est sûr, c'est qu'il colle parfaitement au profil du club. C'est un buteur efficace et un mec qui ne lâche rien sur le terrain. Il me fait penser à Alexis Sanchez avec 10 ans de moins », a déclaré le Luxembourgeois dans un entretien accordé à L'Equipe . Sa grinta aurait parfaitement collé à l'OM.

«Une vraie grinta de joueur sud-américain»