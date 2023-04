Une véritable humiliation pour le Real Madrid...

La rédaction

En déplacement à Girona pour le compte de la 31ème journée de la Liga, le Real Madrid s'est fait balayer par les locaux (2-4). Les Merengue ont été puni par le jeune attaquant argentin de 24 ans Valentin Castellanos qui a signé un quadruplé historique qui permet au FC Barcelone de s'enfuir davantage au classement de la Liga et de se rapprocher du sacre. Alexandre Ruiz revient sur la soirée cauchemardesque du Real Madrid dans Fair Play.

Le FC Girona est-il devenu la bête noire du Real Madrid ? Sur les confrontations directes entre les deux équipes c'est Girona qui l'emporte (6 matchs, 3 victoires, 2 défaites et 1 nul) aucun club ne fait mieux en Liga. Le club catalan est entré dans l'histoire, mardi soir, en mettant 4 buts aux Merengue grâce à Valentin Castellanos qui entre, lui aussi, dans le cercle fermé des joueurs ayant réussi à réaliser ce coup de maître et il ne sont que dix, le dernier à avoir réussi cet exploit était Robert Lewandowski (2013). Après cette défaite, le Real Madrid reste à la 2ème place avec 65 points, plus faible total de points réalisé par Ancelotti après 31 journées. L'Atlético Madrid n'est pas loin derrière et rien n'est encore joué à 7 journées de la fin du championnat espagnol. Le FC Barcelone, en cas de victoire, ce mercredi, ne sera plus qu'un pas du sacre en Liga.

Ancelotti s'est excusé

Face à cette défaite très amère, Carlo Ancelotti a présenté ses excuses aux supporters du Real Madrid qui ont vécu une soirée cauchemardesque après cette large défaite face au FC Girona (9ème de Liga) : "Nous n’avons pas été bons et quand nous avons essayé de revenir, c’était individuellement, jamais en équipe. Parce qu’aujourd’hui l’équipe n’a pas joué, a déploré Il Mister en conférence de presse. Je comprends que les fans soient blessés, et nous nous en excusons. Nous aussi. Mais les supporters savent que nous serons prêts aussi bien en finale de la Coupe du Roi (le 6 mai contre Osasuna) qu’en demi-finale (de Ligue des Champions contre Manchester City, le 9 mai)."