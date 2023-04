FC Barcelone : Le vestiaire favorable à un retour de Messi

La rédaction

A deux mois de l'ouverture du mercato estival, le feuilleton Messi fait déjà couler beaucoup d'encre dans la presse. Les dernières informations qui viennent d'Espagne affirment que le coach du FC Barcelone, Xavi Hernandez, a eu l'aval du vestiaire de certains de ses cadres pour le retour de Leo Messi au Barça. Alexandre Ruiz et Albert Masnou font le point sur le sujet d'actualité le plus chaud de ses dernières 48h sur Fair Play.

Plus les jours passent, plus le retour de Leo Messi au Barça se précise. Après que la direction du club a réussi à trouver un plan pour éviter des retombées liées au fair-play financier, Xavi Hernandez a discuté avec son vestiaire pour prendre la température sur un retour probable de leur ancien capitaine. Selon les informations de Sport , les cadres du vestiaire catalan ne se sont pas opposés à cette idée et certains, qui voulaient partir, pourraient finalement poursuivre avec les Blaugrana. On évoque Sergio Bosquets, actuel capitaine du Barça qui serait en instance de départ ainsi que Jordi Alba, ils pourraient finalement rester si Messi débarque en Catalogne cet été. Xavi avait quelques appréhensions par rapport à Ter Stegen, le portier allemand avait quelques quiproquos avec l'Argentin mais il s'est finalement montré ouvert à un retour de Messi tant que celui-ci pourrait aider l'équipe à remporter des trophées la saison prochaine.

Un retour qui donnerait de fraîcheur à l'attaque

Sans créateur de jeu, le Barça n'a pas réussi à mettre son schéma tactique en avant cette saison. Depuis le départ de Leo Messi, le schéma tactique n'est plus le même puisqu'il n'y a plus personne pour animer le jeu offensif et créer les espaces nécessaires aux attaquants. Les défenses adverses ne ressentent plus le danger qui émanait de l'Argentin par ses passes incisives mais aussi par sa créativité, ses dribbles magiques ainsi que sa façon de jouer sur laquelle se basait toute l'équipe. Son retour permettrait à Xavi de retrouver cette aisance offensive qu'avait le Barça avant le départ de son légendaire n°10.