Le récital de Rodrygo, la leçon du Real Madrid

Comme à l'aller, le Real Madrid s'est imposé, cette fois à Stamford Bridge, face à Chelsea (2-0) grâce à un magnifique doublé signé Rodrygo. Les Merengue se qualifient pour la 32e demi-finales de Ligue des champions de leur histoire, aucun club ne fait mieux. Le Real Madrid connaîtra son adversaire, ce mercredi soir, à l'issue du match entre Manchester City et le Bayern Munich. En attendant, Alexandre Ruiz et le journaliste Marca, Pablo Polo, reviennent sur la performance du Real Madrid.

Indéniablement, le Real Madrid est le Roi de la Ligue des Champions, 5 Ligues des champions remportées en 10 ans, un chiffre énorme qui montre à quel point le club de Madrid domine actuellement le football européen. On est certainement en train de voir la meilleure génération de footballeurs que le Real Madrid n'a jamais connu, Benzema et ses compères font clairement le poids face à la génération d'Alfredo Di Stéfano et les chiffres en sont témoins.

Rodrygo, le nouveau Ronaldo ?