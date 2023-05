PSG - Messi : Un grand projet est annoncé en privé, c’est décidé

Alexis Brunet

Les relations entre Lionel Messi et le Paris Saint-Germain se sont considérablement refroidies ces derniers jours. Il est peu probable de voir l’Argentin revêtir le maillot du club de la capitale la saison prochaine, celui-ci prenant le chemin du FC Barcelone. En tout cas, les dirigeants blaugrana se montrent optimistes pour le retour de Messi.

Personne n’aurait pu imaginer il y a quelques jours que l’aventure entre Lionel Messi et le Paris Saint-Germain finirait de la sorte. Le septuple Ballon d’Or va sans doute quitter le club français déçu et fâché, et il pourrait faire son grand retour au FC Barcelone. Un club qu’il ne voulait déjà pas abandonner il y a deux ans.

Messi serait prêt à fournir un effort financier important

Pour montrer son désir de rejoindre le FC Barcelone et la Liga, Messi pourrait diviser son salaire par trois selon une information de RMC Sport. Il ne toucherait plus 30 M€ comme à Paris, mais seulement 10M€. Tout le monde y met du sien pour rapatrier l’enfant du club, même Sergio Aguero, grand ami de Lionel Messi et ancien joueur du Barça s’y attelle.

PSG : Un projet historique attend Lionel Messi https://t.co/ntPwTcKWuN pic.twitter.com/mjBGkmZ8WV — le10sport (@le10sport) May 4, 2023

Les dirigeants du Barça sont confiants