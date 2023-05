Mercato - PSG : C'est terminé pour Messi

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Lionel Messi ne devrait pas parapher un nouveau bail à Paris. Selon la presse britannique, la Pulga serait sur le point de quitter le club de la capitale. Pour donner une nouvelle trajectoire à sa carrière, Leo Messi pourrait signer un bail de 362M€ par an en Arabie Saoudite.

Arrivé au PSG lors de l'été 2021, Lionel Messi ne devrait plus faire long feu à Paris. Sous contrat jusqu'au 30 juin, la Pulga devrait changer de club librement et gratuitement à l'issue de la saison. Et elle pourrait quitter l'Europe pour migrer vers l'Arabie Saoudite.

Leo Messi va quitter le PSG

Selon les informations de The Independent , Lionel Messi serait sur le point de quitter le PSG. Sauf énorme retournement de situation, le numéro 30 parisien ne paraphera pas un nouveau bail au Parc des Princes. Et malgré l'intérêt du FC Barcelone, le vétéran argentin de 35 ans pourrait rejoindre Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite.

Un contrat de 362M€ attend Messi en Arabie Saoudite