Neymar - PSG : Rencontre au sommet, le transfert est programmé !

Thomas Bourseau

Bien qu’il ait prolongé son contrat au PSG il y a seulement deux ans de cela, Neymar n’est plus le bienvenu à Paris et sa direction aurait à coeur de tenter à nouveau de s’en séparer. Des discussions avec Chelsea ont déjà eu lieu.

Ces dernières semaines, RMC Sport avait annoncé la couleur concernant les axes de travail du comité de direction du PSG pour le mercato estival. Parmi les projets les plus chauds du Paris Saint-Germain, il y’aurait le démantèlement de la MNM composée de Kylian Mbappé, de Neymar et de Lionel Messi.

«Ils essaieront de le vendre à nouveau cet été»

Avec la suspension de Lionel Messi pour deux semaines en raison de sa visite en Arabie saoudite non autorisée par le club, son départ libre de tout contrat semble inéluctable cet été. Et il se pourrait que Neymar le suive. Certes, le Brésilien est sous contrat jusqu’en juin 2027 au PSG, mais le club parisien compte bien s’en séparer. « Ils ont essayé de vendre Neymar l'été dernier. Ils essaieront de le vendre à nouveau cet été ». a confié Julien Laurens, journaliste pour ESPN notamment, au micro de Sky Sports.

«Le propriétaire de Chelsea, a déjà rencontré Nasser Al-Khelaïfi»