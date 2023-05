OM : Des regrets après son transfert ? Il déballe tout

La rédaction

En l’espace de deux saisons seulement et malgré son jeune âgé à l’époque, César Azpilicueta a fait bonne impression à l’OM et au niveau des supporters. Il se remémore une aventure chaleureuse et un stade en fusion malgré un regret qui le suit toujours : l’échec de la quête d’un titre de champion de France.

L’OM a célébré son dernier titre de champion de France au printemps 2010, soit seulement quelques semaines avant l’arrivée d’Osasuna de César Azpilicueta. L’international espagnol a débarqué à Marseille à 21 ans et n’y est resté que deux saisons avant de s’envoler à Chelsea pour y devenir une icône du club londonien et son capitaine.

«J’aurais aimé que mon meilleur souvenir soit un titre de champion de France»

Au cours de ces deux saisons, Azpilicueta n’est pas parvenu à mettre la main sur le titre de champion de France et a dû se contenter d’une deuxième place de Ligue 1. Un regret qui le hante toujours à ce jour comme il l’a fait savoir en interview pour le site officiel de la Ligue 1. « J’aurais aimé que mon meilleur souvenir soit un titre de champion de France mais malheureusement, ça n’a pas été possible puisque mon meilleur résultat avec l’OM a été une 2e place… ».

«C’est la meilleure ambiance du championnat sans aucun doute !»