Son transfert est acté, le PSG peut exulter

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin avec l'Eintracht, Evan Ndicka aurait alerté le PSG, qui verrait d'un bon oeil l'idée de boucler son transfert pour 0€ cet été. Et heureusement pour le club de la capitale, le défenseur français de 23 ans serait presque déjà assuré de quitter Francfort à l'issue de la saison.

Arrivé à l'Eintracht Francfort à l'été 2018, Evan Ndicka ne devrait plus y faire long feu. En fin de contrat le 30 juin, le défenseur français de 23 ans partira librement et gratuitement dans un nouveau club cet été s'il ne prolonge pas d'ici-là. Une information qui n'aurait pas échappé au PSG.

Evan Ndicka dans le collimateur du PSG

Selon les dernières informations de L'Equipe , le PSG aurait plusieurs cibles françaises dans le viseur en vue du prochain mercato estival. Et alors qu'Evan Ndicka peut être recruté pour 0€ cet été, le club de la capitale aurait inscrit son nom sur ses tablettes. Et heureusement pour Luis Campos, le conseiller football du PSG, l'Eintracht Francfort n'aurait presque plus aucune chance de conserver son numéro 2.

Ndicka va quitter l'Eintracht cet été