L’OM vise un joli coup, problème en vue

Florian Barré

En vue d’une possible qualification en Ligue des champions la saison prochaine, Pablo Longoria est déjà à l’affût de nouvelles recrues offensives pour compléter son effectif à l’OM. Le président du club phocéen aurait jeté son dévolu sur Enzo Le Fée, milieu offensif du FC Lorient. Problème, le joueur de 23 ans plaît à de nombreuses autres écuries comme l’a annoncé Foot Mercato.

Le 27 mars dernier, Enzo Le Fée avait annoncé sur les réseaux sociaux vouloir quitter son club formateur pour vivre une nouvelle aventure : « Oui, c’est le moment pour moi de partir. J’ai un lien forcément particulier avec ce club et c’est pour ça que je souhaitais encore prolonger en début de saison. J’ai attendu une proposition de contrat du FC Lorient jusqu’à décembre. Elle n’est jamais venue. Maintenant, je n’attends plus rien du club et je ne prolongerai plus. J’espère partir dès cet été pour que mon transfert rapporte de l’argent au FC Lorient. » Une aubaine pour l’OM qui a de suite montré un intérêt particulier au milieu de terrain offensif.

La Bundesliga veut Le Fée

Dans le même temps, plusieurs clubs se sont penchés sur le dossier, notamment en Allemagne. Comme annoncé depuis quelques semaines, le Borussia Dortmund, le Bayer Leverkusen et l’Eintracht Francfort courtisent celui qui a inscrit 5 buts et 5 passes décisives cette saison avec les Merlus . Foot Mercato a également révélé que trois nouveaux clubs s’étaient positionnés, dont deux en Ligue 1.

Les trois nouveaux concurrents de l’OM