Un buteur XXL lâche sa réponse à l’OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une magnifique saison avec le RC Lens, Loïs Openda voit son nom circuler dans le viseur de nombreux clubs. Notamment celui de l'OM. Conscient que son mercato s'annonce agité, l'attaquant belge assure toutefois qu'il est heureux chez les Sang-et-Or avec lesquels il rêve de disputer la Ligue des champions.

Ce n'est pas un secret, l'OM cherchera une nouvelle fois à se renforcer dans le secteur offensif cet été, surtout si Alexis Sanchez ne prolonge pas son contrat. Dans cette optique, plusieurs pistes circulent, à l'image de celle menant à Loïs Openda, qui réalise une magnifique saison avec le RC Lens comme en témoignent ses 18 buts en Ligue 1. Néanmoins, dans une interview accordée à La Voix du Nord , l'attaquant belge s'est dit heureux avec les Sang-et-Or .

L’OM prépare des folies pour son mercato ! https://t.co/uqZjWj7LiP pic.twitter.com/UHjM6tR5jt — le10sport (@le10sport) May 5, 2023

Openda est heureux à Lens...

« Je sais qu’il y a beaucoup de bruit, j’entends, je vois. Mes performances font parler, avec mon agent, on le sait. Je suis quelqu’un d’humble, je reste tranquille, et focus sur mon objectif. Je n’ai pas fait tout ce travail-là pour être distrait par des choses qui se disent en dehors. Il reste des matchs, importants pour le club, pour moi aussi. Après, c’est une forme de reconnaissance. Mon objectif, c’est de rester sur une ligne droite, terminer les derniers matchs à fond, et ne pas écouter ce qu’il se passe sur le côté. À la fin de saison, si je veux écouter, j’écouterai. Mais je reste calme. J’ai un contrat jusqu’en 2027. Pour l’instant, je suis un joueur du RC Lens. J’y suis très bien. On verra ce qu’il se passera », explique-t-il.

... et rêve de la Ligue des champions à Bollaert