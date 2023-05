OM : Une grande star en approche ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, l'OM n'a pas hésité à sauter sur l'occasion qui s'est présentée avec Alexis Sanchez, libéré de son contrat avec l'Inter Milan. Face à la réussite de cette opération, Pablo Longoria pourrait bien reproduire le même schéma cet été et ne cacherait pas son souhait de refaire le même coup si l'opportunité se présentait sur le marché.

Comme à son habitude, Pablo Longoria avait animé le mercato l'été dernier en réalisant de nombreux transferts. L'un des coups les plus marquants concernaient évidemment Alexis Sanchez. Grand nom du football international, le Chilien a débarqué à l'OM après avoir rompu son contrat à l'Inter Milan. Accueilli comme une star à son arrivée à l'aéroport, l'ancien attaquant d'Arsenal et du FC Barcelone réalise d'ailleurs une belle saison et confirme son statut avec le club phocéen. Une situation qui donne clairement des idées à Pablo Longoria.

L'OM envisage de refaire un coup à la Sanchez

En effet, selon les informations de L'EQUIPE , alors que l'OM est bien parti pour se qualifier pour la prochaine Ligue des champions, Pablo Longoria n'écarte pas l'hypothèse de refaire un coup comme celui réalisé avec Alexis Sanchez. Autrement dit, si l'opportunité se présente de recruter un grand nom libre, l'OM la saisira, même si cela nécessite un important effort sur le plan salarial. La réussite du recrutement du Chilien pourrait donc inciter le club phocéen à offrir de nouveaux émoluments importants à des vedettes. Et même si cela passe par une réduction de l'effectif.

Un très gros mercato à l'OM ?