L’OM trouve le successeur de Guendouzi, une réponse tombe

Cet été, l'OM cherchera probablement à se renforcer drastiquement. Par conséquent, il faudra dénicher de bonnes affaires sur le marché, notamment pour compenser les probables départ de Dimitri Payet et Mattéo Guendouzi. Dans cette optique, le club phocéen s'intéresserait à Branco Van den Boomen. Mais ce dernier reste évasif sur son avenir.

Le mercato de l'OM s'annonce encore ambitieux. Habitué à recruter de façon importante, Pablo Longoria devrait remettre ça cet été notamment grâce à la probable qualification pour la Ligue des champions. Et parmi les priorités, le club phocéen pourrait être amené à compenser les départs de Dimitri Payet et Mattéo Guendouzi.

Van den Boomen pour l'après-Guendouzi ?

Dans cette optique, l'OM sera en quête d'un milieu de terrain capable de faire la différence par sa qualité de passes. C'est donc sans surprise que Fabrizio Romano révèle que le club phocéen fait partie des équipes intéressés par Branco Van den Boomen, en fin de contrat à Toulouse en juin prochain. Le récent vainqueur de la Coupe de France a délivré 13 passes décisives toutes compétitions confondues et semble avoir le profil recherché par l'OM. Néanmoins, mardi soir après la défaite contre le RC Lens (0-1), le milieu de terrain néerlandais se montrait évasif sur son avenir.

«Si je pars, je resterai Toulousain toute ma vie»