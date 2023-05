Les deux premiers transferts du PSG déjà connus ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Attendu comme très actif durant le mercato estival, le PSG a déjà commencé à travailler sur son recrutement. Luis Campos multiplie les rendez-vous afin de renforcer l'effectif parisien en attendant de connaître l'identité de l'entraîneur. Et visiblement, deux transferts seraient en excellente voie. Il s'agirait de deux joueurs français.

Quoi qu'il arrive dans la course au titre, la saison du PSG restera décevante après les éliminations précoces en Coupe de France et en Ligue des champions. C'est la raison pour laquelle le club parisien devrait réaliser un mercato important. Et Luis Campos aurait déjà deux dossiers très avancés.

PSG : Messi claque la porte, le vestiaire hallucine https://t.co/hvgc1N0Qn2 pic.twitter.com/pAX4wVZYge — le10sport (@le10sport) May 4, 2023

Le PSG aurait déjà très bien avancé sur deux transferts

En effet, selon les informations de L'EQUIPE , le PSG aurait avancé sur deux pistes tricolores. Le nom des joueurs concernés n'a pas filtré, mais cela confirme que Luis Campos est très actif en coulisses et que le mercato parisien devrait être animé.

Quels joueurs français suivis par le PSG ?