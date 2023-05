C’est confirmé, des cracks vont débarquer au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à se renforcer sur le mercato, le PSG multiplie les pistes, mais semble toutefois avoir une ligne directrice assez claire. En effet, le club de la capitale vise, dans la mesure du possible, des joueurs qui répondent à différents critère, comme la jeunesse, une identité française ou encore la faculté à être dévoué à son équipe. Et plusieurs pistes circulent déjà.

A quelques semaines de l'ouverture du mercato estival, le PSG se prépare à un été plus que mouvementé, notamment dans le sens des arrivées. Mais cette fois-ci, il semble bien que le club de la capitale ait décidé de changer de stratégie en arrêtant de misant sur des stars. Cet été, le recrutement sera basé sur trois principaux critères : la jeunesse, une identité plus française et plus de joueurs dévoués à l'équipe.

Quatre noms sont évoqués au milieu de terrain

Ainsi, selon les informations de L'EQUIPE , Luis Campos travaille déjà en ce sens. Le conseiller sportif du PSG multiplie les pistes, notamment dans l'entrejeu. Dans cette optique, quatre noms sont avancés par le quotidien à savoir Manu Koné (Mönchengladbach), Khephren Thuram (Nice), Youssouf Fofana (Monaco) et Ibrahim Sangaré (PSV Eindhoven). Reste désormais à savoir si l'un ou plusieurs d'entre eux seront recrutés par le PSG cet été.

Un gros transfert en attaque ?