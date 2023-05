EXCLU - Mercato : Le Real Madrid entre dans la danse pour Kolo Muani !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Selon nos informations exclusives, le Real Madrid s’intéresse de plus en plus près au dossier Randal Kolo Muani. L’attaquant français de l’Eintracht Francfort fait saliver de très grosses cylindrées européennes, dont le PSG. Et il faut désormais compter sur le Real Madrid pour le prochain mercato, un été qui pourrait être celui du grand transfert de l’ancien nantais.

Talentueux au FC Nantes, Randal Kolo Muani est devenu important sous les couleurs de l’Eintracht Francfort. Avec 20 buts inscrits en 40 rencontres sous les couleurs du club allemand, l’attaquant français a confirmé le potentiel aperçu en Ligue 1. Et ses dernières apparitions en équipe de France, où il a progressivement la confiance de Didier Deschamps, montrent encore un nouvel aspect de sa progression. A 24 ans, Randal Kolo Muani pèse de plus en plus. Et son destin pourrait basculer cet été.

Le PSG est bien là

Sur la piste de Randal Kolo Muani, on retrouve trois écuries, clairement positionnées. Le Bayern Munich est à ce jour le club ayant montré le plus d’intérêt à le signer. En Bavière, il fait même partie de la short-list prioritaire pour cet été. Mais la concurrence anglaise de Manchester United n’est pas anodine. Bien au contraire… Enfin, le troisième club porte le nom de PSG. Et Paris a des arguments pour séduire le joueur né à Bondy, comme un certain Kylian Mbappé.

Le Real Madrid prend des renseignements

Avec trois gros clubs européens sur le dos, Randal Kolo Muani est certain d’avoir l’embarras du choix dans quelques semaines. Mais le dossier n’est pas « terminé ». Selon nos informations, un quatrième géant vient de se lancer dans la course du Français. Il s’agit, ni plus ni moins, que du Real Madrid. Les dirigeants de la maison blanche ont pris des renseignements sur la situation de Randal Kolo Muani. Transfert attendu, salaire souhaité, conditions envisagées… Le Real Madrid a pris la température et fait désormais partie des clubs positionnés.

Un gros montant à prévoir ?