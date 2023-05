Mercato : 20 ans, 30 M€... Le Real Madrid craque pour Gabri Veiga

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Il s'appelle Gabri Veiga et évolue sous les couleurs du Celta Vigo. Milieu offensif et tantôt milieu central, ce jeune joueur de 20 ans entre clairement dans le projet de rajeunissement de l'effectif madrilène. Sous contrat avec le Celta jusqu'en 2026, il pourrait rejoindre le Real Madrid dès cet été. Alexandre Ruiz nous présente cette pépite qui fait sensation chez Os Célticos.

Auteur de 30 matchs cette saison en championnat, Gabri Veiga attise les convoitises grâce à ses performances de haut vol. A 20 ans, il intéresse déjà le Real Madrid et pourrait débarquer dans la capitale espagnole dès cet été. Son profil correspond au projet que voudrait construire le club merengue au fil du temps avec des jeunes pépites à l'image de Camavinga, Vinicius ou même Rodrygo. Ces derniers, achetés à des prix bon marché, étalent aujourd'hui leur talent sous le maillot blanc. La valeur marchande de Gabri Veiga est estimée à ce jour à 30 millions d'euros, le Celta Vigo pourrait demander davantage mais le Real Madrid serait prêt à écouter la proposition galicienne. Selon les informations de AS , la Casa Blanca a déjà pris la température avec l'entourage du joueur ce qui prouve le réel intérêt du board madrilène pour le milieu offensif de la Roja U-21. L'autre avantage de le faire signer, c'est d'avoir à la fois un joueur de pur talent mais aussi un natif espagnol, un paramètres que prend au sérieux l'UEFA qui oblige à avoir au moins huit joueurs locaux dans les rangs des clubs afin de disputer la coupe aux grandes oreilles.

Le Barça pourrait s'en mêler

Pour ce jeune joueur, on pourrait avoir un énième bras de fer entre le Real Madrid et le FC Barcelone. En effet, en cas de rupture des négociations pour le retour de Leo Messi chez les Blaugrana, le club catalan penserait sérieusement à Gabri Veiga. D'autres clubs l'ont coché dans leur calepin : Liverpool, Manchester City et Manchester United mais pour le moment la piste du Real Madrid reste la plus concrète pour celui qui a inscrit 9 buts et délivré 4 passes décisives en 30 rencontres de Liga. Le président du Celta Vigo s'est exprimé sur un supposé transfert de la jeune pépite cet été : "On ne va pas le vendre, ils vont venir nous l’acheter. Gabri aura toujours les portes du club ouvertes" . Vous l'avez compris, pour s'attacher les services de l'Espagnol il faudra mettre le prix.