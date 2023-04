Le meilleur gardien du monde se trouve en... Espagne actuellement ?

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

André Ter Stegen s'est imposé comme l'un des meilleurs gardiens passés par le FC Barcelone. Cette saison, il est le meilleur portier européen et demeure infranchissable jusqu'à présent avec 23 clean sheets. Dans une vidéo proposée par Fair Play, Alexandre Ruiz et Albert Masnou reviennent sur la saison incroyable de Ter Stegen.

Si le Barça a pris de l'avance en championnat sur le Real Madrid, c'est en partie grâce aux belles prestations de Ter Stegen. Le gardien de Mannschaft est infranchissable depuis maintenant 23 matchs, il a d'ailleurs fait tomber lors de la dernière rencontre face à l'Atlético, en Liga, le record du club détenu par Claudio Bravo (23 clean sheets/ saison 2014-2015). Il s'approche désormais de celui détenu en championnat par Jan Oblak (24 clean sheets/ 2015-2016) et n'est plus qu'à deux pas du record européen de Petr Čech (25 clean sheets/ 2004-2005).

"En ce moment, c'est le meilleur au monde"