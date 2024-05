Mercato : Le PSG a bouclé un transfert surprise

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG serait parvenu à attirer un jeune joueur. Évoluant avec les U-19 de Chambly, Lenny Lankoso devrait renforcer le groupe espoirs du club parisien la saison prochaine. Âgé de 18 ans, ce jeune ailier droit doit encore passer sa visite médicale avant de signer son contrat stagiaire d'une durée d'un an.

Le prochain mercato estival promet d'être agité. Avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG devrait se montrer actif pour renforcer son groupe. L'argent économisé devrait permettre au club parisien de boucler plusieurs opérations. En attendant l'ouverture de cette session prometteuse, la formation se concentre sur son équipe espoirs.

«Inespéré», il écœure le PSG et jubile ! https://t.co/U5sgcnzP1v pic.twitter.com/edyI8pQLEk — le10sport (@le10sport) May 15, 2024

Un jeune joueur va rejoindre le PSG

Selon les informations de L'Equipe , mais aussi du Parisien , le PSG tente de repérer les jeunes espoirs de la région Ile de France et des alentours. Le but étant de renforcer le groupe espoirs, avant plus. Ces dernières heures, le club parisien aurait acté l'arrivée de Lenny Lankoso, jeune ailier de 18 ans évoluant avec les U-19 de Chambly.

Il a été repéré grâce à une application

Repéré via l'application EyeBall, Lankoso devrait se rendre au centre d'entraînement de Poissy dans les prochains jours afin de passer sa visite médicale. En cas d'accord des médecins, le joueur devrait signer un premier contrat stagiaire d'une durée d'un an. La suite dépendra de sa saison avec les espoirs.