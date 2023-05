Catastrophe, le PSG se plante pour un pote de Mbappé

Thomas Bourseau

Très prisé sur le marché des transferts, Randal Kolo Muani aurait témoigné d’un intérêt du PSG pour évoluer aux côtés de Kylian Mbappé. Néanmoins, ce serait Manchester United qui mènerait la danse à l’instant T. Explications.

Randal Kolo Muani a été le compère d’attaque de Kylian Mbappé sur le dernier rassemblement de l’équipe de France en mars dernier. Se pourrait-il qu’il le devienne également au PSG ? Bien qu’il soit seulement arrivé à l’Eintracht Francfort l’été dernier en provenance du FC Nantes, Kolo Muani est déjà annoncé sur le départ.

Contact établi par le PSG, le Bayern s’est aussi préparé

Outre le PSG qui aurait déjà établi les premiers contacts pour son transfert selon RMC Sport, le Bayern Munich seraient sur les rangs. D’après Sky Deutschland , le président d’honneur Uli Hoeness aurait donné son aval pour lancer les grandes manœuvres dans le cadre d’un potentiel transfert. Néanmoins, que ce soit le Bayern Munich ou le PSG, les deux cadors se rateraient en coulisse.

United prendrait de vitesse le PSG et le Bayern pour Kolo Muani