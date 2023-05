 Mercato : Cristiano Ronaldo recalé par un vieux copain ?

La rédaction

Depuis l'hiver dernier, Cristiano Ronaldo a quitté l’Europe pour continuer sa carrière en Arabie Saoudite, du côté d’Al-Nassr. L'équipe saoudienne tenterait de faire venir Luka Modric en vue du prochain mercato, un ancien partenaire de CR7 au Real Madrid. Mais ce dossier s'annonce très compliqué.

En janvier dernier, Cristiano Ronaldo prenait une décision importante en quittant Manchester United. Le multiple ballon d’or souhaitait rebondir en Europe, mais malheureusement pour lui, aucun club du vieux continent ne s’était positionné sur lui et Ronaldo a donc filé en Arabie Saoudite du côté d’Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo déjà sur le départ ?

Le Portugais réalise une bonne première saison avec 12 buts et 2 passes décisives en 13 matches joués dans le championnat saoudien. Mais depuis quelques semaines, Cristiano Ronaldo rencontre plus de difficultés, à l'image de son équipe qui est actuellement deuxième du championnat avec trois points de retard et un match joué de plus que le premier Ittihad. Ronaldo pourrait donc déjà quitter l’Arabie Saoudite et revenir à Madrid pour prendre un poste d’ambassadeur du club. Mais son imposant salaire de 200M€ perçu dans les rangs d'Al-Nassr par saison pourrait l’en dissuader.

Modric aurait refusé une proposition d’Al-Nassr