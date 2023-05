PSG : Réunion au sommet pour le transfert de Messi

L’avenir de Lionel Messi agite la fin de saison du Paris Saint-Germain. Nul ne sait si l’ancien joueur du FC Barcelone prolongera ou non avec Paris. Certains clubs avancent donc leurs pions pour essayer d’attirer l’attaquant, une équipe est d’ailleurs passée à la vitesse supérieure.

Il y a deux saisons, c’était l’événement de l’été. Lionel Messi quittait le FC Barcelone, son club depuis toujours, à cause des difficultés financières des Blaugrana. Le Paris Saint-Germain en profitait et faisait signer à ce moment-là, l’un des tout meilleurs joueurs de la planète. L’association Mbappé – Neymar – Messi faisait saliver tous les amateurs de football alors.

Deux ans plus tard, il faut constater que la greffe n’a pas totalement prise entre le Paris Saint-Germain et Messi. Après une première saison plutôt décevante, le champion du monde fait mieux cette année avec 20 buts et 19 passes décisives toutes compétitions confondues. D’un point de vue sportif cela semble donc être une réussite, seulement les fans parisiens reprochent à Lionel Messi son manque d’implication sur le terrain, surtout dans le replacement défensif. La relation entre les supporters et le joueur formé à la Masia est d’ailleurs tendue depuis longtemps, Messi ne venant presque jamais les voir à la fin des matches, préférant retourner au vestiaire directement.

🚨📅 #Messi and #AlHilal met yesterday (May 1st) to discuss thoroughly the 🇸🇦 club's offer, as told 10 days ago. ✅🔄 For collateral reasons, the meeting place changed in the last days, from Paris to Riyadh.⏳ Good vibes, but the road to his final decision is still long.🐓⚽ pic.twitter.com/yaSnsWibPf