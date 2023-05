Mercato : Surprise, le PSG va halluciner

Thomas Bourseau

En plein sprint final pour un titre de champion de France historique, le PSG aurait tout de même déjà un oeil sur le mercato et plus particulièrement sur Randal Kolo Muani. D’ailleurs, Thomas Tuchel ferait une fleur à son ancien club pour l’international français.

La saison n’est pas encore terminée au vu des résultats de ce week-end, l’OM étant revenu à cinq points du PSG au classement de la Ligue 1. Néanmoins, le comité de direction du club de la capitale se serait déjà penché sur la partie mercato pour cet été. Parmi les diverses pistes activées par le Paris Saint-Germain, il semblerait que les premiers contacts aient déjà été noués pour l’éventuel transfert de Randal Kolo Muani à en croire RMC Sport.

Le PSG bouscule par Manchester United et le Bayern pour Kolo Muani ?

L’international français qui évolue avec Kylian Mbappé à la pointe de l’attaque de l’équipe de France aurait la cote sur le marché des transferts. Selon Sky Deutschland, Manchester United ferait de l’attaquant de l’Eintracht Francfort sa grande priorité pour cet été dans ce secteur, devant Victor Osimhen. Il a également été question d’un feu vert donné par le président d’honneur du Bayern Munich, Uli Hoeness, pour l’opération Kolo Muani.

Le Bayern OUT ? «Tuchel cherche un autre profil»