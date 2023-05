PSG : Messi prépare un énorme sacrifice pour son transfert

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En fin de contrat et sanctionné par la direction du PSG en raison d’un voyage non-autorisé en Arabie Saoudite, Lionel Messi s’apprête donc à changer d’air. Le FC Barcelone serait de plus en plus de boucler son retour selon la presse catalane, et Messi semble même prêt à opérer à un gros sacrifice financier.

Lionel Messi et le PSG, c’est la fin ! L’attaquant argentin s’apprête à quitter le club de la capitale en fin de contrat, deux ans après son arrivée, et un récent événement a accéléré son départ et la fin des négociations pour une éventuelle prolongation : son voyage en Arabie Saoudite en début de semaine, qui n’avait pas été autorisé par le PSG. Messi a donc été sanctionné, et il se prépare à faire ses valises.

Neymar et Messi insultés, le PSG sort du silence https://t.co/OF8hVXRg0A pic.twitter.com/xIBlXvJ3cr — le10sport (@le10sport) May 4, 2023

Barcelone tient la corde

À en croire les révélations de Sport dans ses colonnes du jour, c’est le FC Barcelone qui serait le mieux engagé pour relancer Messi cet été, et La Pulga serait même de plus en plus proche de boucler son retour au Camp Nou.

Un sacrifice financier pour Messi

Le quotidien catalan précise par ailleurs que Lionel Messi devrait percevoir un salaire avoisinant les 13M€ nets au Barça, soit quatre fois moins que ce qu’il touchait au moment de son départ pour le PSG en 2021.