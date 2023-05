Vente OM : Il vend la mèche en direct

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis près de deux ans, le feuilleton sur la vente de l'OM bat son plein. Certains journalistes continuent d'évoquer le départ prochain de Frank McCourt, actuel propriétaire du club. Il a été question récemment d'un intérêt de l'Arabie Saoudite pour le club marseillais. Grand spécialiste du Moyen-Orient, Georges Malbrunot est revenu sur ce dossier.

Vendra, ne vendra pas ? Malgré les rumeurs insistantes depuis plus de deux ans, Frank McCourt s'accroche à son poste. Le propriétaire marseillais ne cesse de répéter à qui veut l'entendre qu'il ne vendra pas l'OM. Ce qui n'empêche pas certains journalistes d'évoquer, continuellement, son départ prochain. « Vous pouvez être tranquille là-dessus, attendre l’inéluctable (…) Soyez tranquille, vu la situation, il ne peut pas en être autrement dans le futur. Si il y avait eu des problèmes, je l’aurais dit directement, haut et fort. J’aurais fait une vidéo et basta » avait déclaré le journaliste, Thibaud Vézirian.

Zidane à l’OM, le rêve est permis ? https://t.co/6SifHRNbr8 pic.twitter.com/cmUZNcQXDq — le10sport (@le10sport) May 4, 2023

Un intérêt de l'Arabie Saoudite évoqué ces derniers mois

Mais qui pourrait mettre la main sur l'OM ? Il y a quelques mois, il a été question d'un intérêt de l'Arabie Saoudite pour le club marseillais. Membre de la famille royale saoudienne, Al-Walid Ben Talal aurait envisagé de racheter la formation à Frank McCourt. Spécialiste du Moyen-Orient, Georges Malbrunot est revenu sur cet intérêt au micro de Rothen s'enflamme.

« Il y a eu beaucoup de bruit qui étaient infondés, mais... »