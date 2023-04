Vente OM : Nouvelle révélation sur McCourt

Thibault Morlain

Cela fait maintenant plusieurs mois que la vente de l’OM ne cesse de faire parler. En effet, les rumeurs vont bon train concernant la cession du club phocéen par Frank McCourt. Mais à plusieurs reprises, l’Américain a démenti tout ce qui a pu se dire. Et bien que ça continue de parler d’une vente de l’OM, McCourt semble encore très loin de faire ses valises.

Aujourd’hui, l’OM est donc la propriété de Frank McCourt. Mais cela restera-t-il ainsi pendant longtemps ? A Marseille, la vente du club phocéen est un sujet qui revient sans cesse sur la table et suscite de très nombreuses informations. Malgré les démentis de McCourt, la vente de l’OM continue toujours de faire autant parler. Mais voilà qu’un départ de l’Américain serait très loin d’être acté pour le moment…

L’OM prépare du lourd avec le transfert de Guendouzi https://t.co/wkPqQUdUh8 pic.twitter.com/jAJhaThdvv — le10sport (@le10sport) April 30, 2023

McCourt est toujours là

Ce dimanche, c’est le JDD qui apporte certains éléments à propos de Frank McCourt. Dernièrement, la vente de l’OM avait été relancée alors que l’Américain avait pris ses distances avec le club phocéen en cédant la présidence du conseil de surveillance. Mais voilà, selon l’hebdomadaire, ce n’est pas pour autant qu’il faudrait s’attendre à un départ de McCourt. En effet, le propriétaire de l’OM est toujours bel et bien là, visant le long terme sur la Canebière.

Une vente de l’OM bien d’actualité ?