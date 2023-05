Messi va partir, le PSG annonce du lourd

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cela semble désormais acté, Lionel Messi va quitter le PSG à l'issue de la saison, qui correspond également à la fin de son contrat. Sa sanction, infligée après son escapade saoudienne, sonne définitivement la fin de son aventure parisienne. Par conséquent, le club de la capitale travaille déjà pour construire une nouvelle équipe sans La Pulga. Et son départ offre même plus de possibilités à Luis Campos.

En début de semaine, Lionel Messi a décidé de se rendre en Arabie Saoudite afin d'honorer des obligations commerciales, en raison de son rôle d'ambassadeur du pays du Golfe. Problème, le PSG n'avait pas donné son aval, et l'Argentin a donc raté les entraînements de lundi et mardi, après la défaite face à Lorient. Une attitude qui a poussé le club de la capitale à sévir. Le champion du monde est écarté pour deux semaines avec retenue sur salaire. Lionel Messi va donc quitter le PSG à l'issue de la saison.

Scandale Messi : Le PSG récolte ce qu’il a semé https://t.co/nvd63Senim pic.twitter.com/h2ZN9IbR6X — le10sport (@le10sport) May 4, 2023

Le départ de Messi va faciliter le mercato du PSG

Mais ce n'est finalement peut-être pas une si mauvaise nouvelle pour le PSG. Et pour cause, comme l'explique L'EQUIPE , le club de la capitale devrait être plus libre sur le mercato avec le départ de Lionel Messi et de son imposant salaire, estimé à 3,4M€ bruts par mois. Par conséquent, Luis Campos peut d'ores et déjà se tourner vers son recrutement, sachant qu'il disposera d'une enveloppe un peu plus élevée.

«L'ambition est toujours élevée»