PSG : «Messi se fout de notre g**ule», le Qatar enrage

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La volte-face du Qatar. En début de saison, le PSG envisageait d'étirer le bail de Lionel Messi. Mais depuis, Doha semble avoir changé d'avis. Et pour cause, le joueur a baissé de rythme après sa victoire en Coupe du monde. Aujourd'hui, sa prolongation n'est plus d'actualité, surtout pas après la polémique qui entoure son voyage en Arabie Saoudite.

Lionel Messi paye cher son voyage non-autorisé en Arabie Saoudite. Ce mardi, le joueur de 35 ans s'est vu infliger par le PSG une suspension de deux semaines avec effet immédiat. La goutte de trop pour le club parisien, mais surtout pour les supporters, qui n'ont pas hésité à l'insulter devant la Factory ce mercredi.

Neymar et Messi insultés, le PSG sort du silence https://t.co/OF8hVXRg0A pic.twitter.com/xIBlXvJ3cr — le10sport (@le10sport) May 4, 2023

C'est terminé pour Messi !

Les chances de voir Messi porter, à nouveau, le maillot du PSG sont très minces. Une chose est sûre, le joueur de 35 ans quittera le club parisien à l'issue de son contrat. Pourtant, le Qatar espérait le conserver, notamment en début de saison. Mais son année 2023 n'a pas été brillante et Doha semble avoir changé d'avis comme l'annonce Romain Molina.

Le Qatar exaspéré