PSG : Offre colossale pour Messi, Cristiano Ronaldo va enrager

Jean de Teyssière

Devant la très probable fin d'aventure entre Lionel Messi et le Paris Saint-Germain, l'Argentin va devoir se trouver un autre club pour continuer sa carrière la saison prochaine. La piste menant au FC Barcelone semble se compliquer suite aux problèmes financiers du club catalan. Il ne reste donc, pour l'instant, que deux destinations possibles : une menant aux Etats-Unis, à l'Inter Miami et l'autre, plus probable, menant à l'Arabie Saoudite.

Devant le scandale Messi-PSG avec la suspension du septuple Ballon d'Or durant deux semaines, les discussions semblent rompues entre les deux parties. Pourtant, durant la Coupe du monde, un accord oral avait été passé pour une prolongation. Mais les réunions qui se sont tenues depuis n'ont rien donné et cette sanction met un terme à toute discussion. Les Messi regardent donc vers l'Est, en Arabie Saoudite prêt à faire un pont d'or pour que le champion du monde ne prolonge pas au PSG rejoigne le championnat saoudien la saison prochaine.

Jorge Messi a rencontré un club saoudien

D'après des informations publiées par le journal L'Equipe , Jorge Messi, le père et agent du numéro 30 du PSG se serait déplacé en Arabie Saoudite il y a quelques jours pour y rencontrer les dirigeants d'un club saoudien. Il pourrait s'agir d'Al-Hilal, quatrième du championnat et rival d'Al-Nassr ou se trouve un certain Cristiano Ronaldo. Depuis l'arrivée de la légende portugaise, les Saoudiens veulent à tout prix reconstituer le duel qui a tant fait rêver ces dernières années. A tout prix...

Messi : Surprise, le PSG savait tout https://t.co/m7Ozzu9QiP pic.twitter.com/t94NcWDUIy — le10sport (@le10sport) May 4, 2023

Un salaire annuel de 220M€

Le quotidien français annonçait la couleur dans son édition d'hier : l'offre qui sera formulée à l'attaquant du PSG Lionel Messi sera la plus grosse offre jamais proposée à un sportif. Le montant a été dévoilé aujourd'hui : il s'agirait d'un salaire annuel de 220M€. Un chiffre pharaonique quand on sait que c'est ce que le montant global touché par Cristiano Ronaldo, qui est jusque là le sportif le mieux payé de la planète, jusqu'en 2025.