PSG : C’est terminé pour Messi, son remplaçant déjà identifié ?

L'aventure touche à sa fin pour Lionel Messi. En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, l'international argentin va tourner la page parisienne dans les prochaines semaines, poussant le club de la capitale à chercher son remplaçant. Mais selon certaines sources, une star se serait proposée et aurait les épaules pour assurer la succession de Messi.

S'il existait un maigre espoir de voir Lionel Messi prolonger son contrat avec le PSG, celui-ci s'est envolé ce mardi soir. Le club parisien a décidé de sanctionner le joueur argentin et de le suspendre pour une durée de deux semaines en raison d'un voyage non-autorisé en Arabie Saoudite.





Messi - PSG : C’est la fin, il annonce le verdict https://t.co/xrScXY8TSJ pic.twitter.com/MAxCqzhyhu — le10sport (@le10sport) May 3, 2023

Messi sur le départ

Selon les informations de L'Equipe et de RMC Sport, cet épisode devrait marquer la fin de Lionel Messi au PSG. Le joueur de 35 ans souhaiterait rester en Europe et devrait repousser les avances de la MLS et de l'Arabie Saoudite.

Sadio Mané comme remplaçant ?