PSG : C’est confirmé, Mbappé s’attaque à un transfert à 100M€

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les besoins ont été ciblés au PSG. Le club parisien voudrait boucler quatre transferts l'été prochain, dont l'arrivée d'un véritable numéro 9. Comme confirmé par le 10Sport.com ce mardi, les dirigeants ont ciblé Randal Kolo Muani, dont la valeur est estimée à 100M€. Son coéquipier en équipe de France, Kylian Mbappé, serait prêt à lancer les contacts dans ce dossier.

Le prochain mercato estival risque d'être mouvementé au PSG. Chargé du recrutement, Luis Campos ne va pas devoir chômer durant l'intersaison. Les lacunes sont nombreuses et pas moins de quatre renforts seraient attendus. En plus de Milan Skriniar, le club parisien attendrait un milieu défensif, un ailier, un deuxième attaquant et un véritable numéro 9. Pour épauler Kylian Mbappé, le PSG pense à un international français, présent au Qatar lors de la dernière Coupe du monde.

Messi : La nouvelle décision du PSG https://t.co/B8FeoL0glz pic.twitter.com/HascNh3NBB — le10sport (@le10sport) May 3, 2023

Intérêt confirmé pour Kolo Muani

Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le PSG a coché le nom de Randal Kolo Muani, dont le contrat avec l'Eintracht Francfort arrive à échéance en juin 2027. Auteur de 13 buts en Bundesliga cette saison, l'international français séduit à Paris. Le club de la capitale compte, d'ailleurs, sur Kylian Mbappé pour le convaincre. Selon les informations de Bild , la star tricolore serait prête à discuter avec son coéquipier en sélection pour le convaincre. Mais dans ce dossier, la concurrence est rude.

Le Real Madrid prêt à lui briser la route

Alors que Sadio Mané envisagerait de changer d'air en fin de saison, le Bayern Munich pourrait prendre la décision d'intensifier ses contacts avec Kolo Muani. Selon nos informations, un autre cador européen a pointé le bout de son nez dans ce dossier : le Real Madrid. La formation merengue a pris des renseignements sur la situation du joueur, valorisé près de 100M€ par ses dirigeants. Une somme, qui pourrait refroidir bon nombre de clubs.