Mercato : Le PSG a choisi ses quatre prochaines recrues 

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que le PSG vit une saison 2022-2023 très compliquée, le mercato estival promet déjà d’être agité au sein du club de la capitale. Luis Campos a déjà défini ses grandes priorités en interne, et le conseiller sportif du PSG cible quatre renforts différents pour améliorer l’effectif.

Interrogé la semaine passée en conférence de presse, Christophe Galtier lâchait déjà quelques indices sur le mercato estival du PSG et promettait du mouvement : « Nous travaillons avec Luis Campos sur l'architecture de l'effectif de la saison prochaine, avec les modifications que l'on souhaite apporter pour améliorer l'équipe, pour avoir peut-être plus de variété dans notre jeu, que ce soit à travers différentes organisations, avoir un meilleur équilibre. Nous travaillons depuis des semaines et aussi la semaine dernière plus précisément », indiquait l’entraîneur parisien.

Un transfert historique est annoncé, le PSG peut trembler https://t.co/5EZ8x14DiL pic.twitter.com/6Cuzsece4q — le10sport (@le10sport) May 2, 2023

Le PSG vise deux attaquants...

Mais à quoi faut-il s’attendre concrètement pour le recrutement du PSG ? Selon les révélations du journaliste de Téléfoot, Saber Desfarges, Luis Campos envisage l’arrivée d’un buteur ainsi que d’un autre attaquant, moins axial. Mais ce n’est pas tout.

… et du renfort au milieu

Par ailleurs, le conseiller sportif du PSG souhaiterait, dans l’idéal, attirer un ailier et un milieu défensif cet été. Reste à savoir s’il parviendra à obtenir ce qu’il souhaite sur le marché.