L’OM se fait calmer pour son mercato

Auteur d’une excellente saison dans les rangs du RC Lens où il est en train d’exploser, Loïs Openda est notamment annoncé dans le viseur de l’OM qui envisagerait de le recruter cet été. Mais de son côté, le buteur belge semble plutôt privilégier un avenir avec Lens et annonce clairement la couleur à ce sujet.

Avec 17 buts au compteur cette saison en Ligue 1, Loïs Openda (23 ans) est l’une des sensations de cet exercice 2022-2023. Le buteur belge du RC Lens, recruté l’été dernier pour 10M€ en provenance FC Bruges, dispose déjà d’une grosse cote sur le marché des transferts puisque plusieurs prétendants sont annoncés sur ses traces, dont l’OM. Pablo Longoria souhaiterait un gros renfort offensif cet été, et en plus de Folarin Balogun (Reims, prêté par Arsenal), Openda serait l’une des options à l’étude pour le président de l’OM. Mais de son côté, le buteur du RC Lens a les idées claires…

La menace est identifiée pour l’OM sur le mercato https://t.co/fSyiE3DVAy pic.twitter.com/aqgTF2GLBC — le10sport (@le10sport) May 2, 2023

« Je suis très bien ici »

Interrogé dans les colonnes de L’EQUIPE mardi, Loïs Openda a fait le point sur son avenir au RC Lens, où il semble très épanoui : « Je sais très bien qu'il y a beaucoup de bruit. Mais je reste tranquille. Je n'ai pas fait tout ce travail pour être distrait. Ça fait plaisir. C'est une forme de reconnaissance. Mais je ne dois pas écouter ce qui se dit. Le trophée de meilleur joueur de L1 en mars, je l'ai mis dans une armoire. Je suis sous contrat avec Lens jusqu'en 2027. Je suis très bien ici », indique le buteur belge.

Openda vise la Ligue des Champions