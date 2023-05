L'OM a annoncé cash son premier départ de l'été

Axel Cornic

Très utilisé en début de saison, Eric Bailly a vu son temps de jeu fondre comme neige au soleil à cause de quelques pépins physiques. Désormais, il ne semble plus du tout être dans les plans de l’Olympique de Marseille et surtout pas d’Igor Tudor, qui lui aurait déjà annoncé son retour prochain à Manchester United.

Comme l’été précédent, l’OM a totalement changé de visage en défense avec notamment les arrivées de Samuel Gigot, Chancel Mbemba et Eric Bailly. Tous ne devraient toutefois pas rester et cela semble être le cas de l’Ivoirien, prêté par Manchester United depuis le début de la saison.

C’est confirmé, énorme danger pour le boss de l’OM https://t.co/NWXo0PNAZM pic.twitter.com/zvaLpomzAp — le10sport (@le10sport) May 2, 2023

L’OM ne veut plus d’Eric Bailly

Plusieurs sources ont annoncés ces derniers jours que Bailly ne devrait pas être gardé par l’OM, qui avait négocié une option d’achat avec Manchester United pour automatiquement l’acheter en fonctions d’un certain nombre de présences. D’ailleurs, du côté des Red Devils on ne voudrait également pas de lui, puisqu’un nouveau départ est déjà annoncé.

Tudor lui aurait déjà annoncé son départ