Il vit un calvaire à l’OM, son départ est annoncé

Arrivé en prêt à l'OM pour se relancer, Eric Bailly n'y arrive pas sur la Canebière. L'international ivoirien n'arrive pas à convaincre Igor Tudor, qui ne lui donne que peu de temps de jeu ces dernières semaines. Le club phocéen ne devrait d'ailleurs pas le conserver à l'issue de la saison, et la tendance semble se confirmer de plus en plus.

Après les départs de Duje Caleta-Car, Luan Peres ou encore William Saliba, l’OM souhaitait se renforcer en défense l’été dernier. Pablo Longoria avait alors fait venir Chancel Mbemba et Eric Bailly. Si le Congolais a déjà convaincu son monde sur la Canebière, le constat est bien différent pour l’Ivoirien.

Flop à l'OM, Bailly va partir

Le défenseur central de 29 ans, prêté par Manchester United, ne dispose que de peu de temps de jeu depuis quelques semaines avec Igor Tudor. Espérant se relancer à l’OM, Eric Bailly vit finalement un calvaire. Son départ ne fait d’ailleurs aucun doute à l’approche de la fin de saison.

Manchester United ne veut pas le garder