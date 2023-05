L’OM vise un buteur XXL, il lâche sa réponse

La rédaction

Auteur d'une très bonne saison avec le RC Lens, Loïs Openda est annoncé sur les tablettes de nombreuses écuries en Europe et notamment sur dans le viseur de l'OM. Le buteur belge fait le point sur son avenir et indique qu'en dépit des nombreuses spéculations, il se voit bien rester au sein du club nordiste la saison prochaine.

Il est l’une des attractions cette saison en Ligue 1. Loïs Openda réalise une très bonne première saison en France sous les couleurs du RC Lens. Le Belge est déjà auteur de 17 buts et attire les convoitises. À en croire les dernières tendances, Openda serait notamment suivi de près par l’OM. Les Phocéens pourraient voir partir Alexis Sanchez s’il ne prolonge pas, et l’ancien buteur du Vitesse Armhen serait donc vu comme le remplaçant idéal.

L’OM met la pression, le RC Lens répond cash https://t.co/MDvNb1JPK8 pic.twitter.com/KrNAZWQxkd — le10sport (@le10sport) May 1, 2023

« Il y a beaucoup de bruit »

Il faut dire que le diable rouge est en feu ces derniers temps en Ligue 1. Sur les six derniers matches, il a signé huit buts et deux passes décisives avec notamment un doublé face à l’AS Monaco, lors de la dernière journée. Mais Loïs Openda n’écoute pour l’instant pas les rumeurs et il reste focus sur son objectif, marquer, comme il l'annonce dans les colonnes de L’Équipe : « Je sais très bien qu'il y a beaucoup de bruit. Mais je reste tranquille. Je n'ai pas fait tout ce travail pour être distrait. Ça fait plaisir. C'est une forme de reconnaissance. Mais je ne dois pas écouter ce qui se dit. Le trophée de meilleur joueur de L1 en mars, je l'ai mis dans une armoire. Je suis sous contrat avec Lens jusqu'en 2027. Je suis très bien ici »., confie le buteur du RC Lens.

« On parlera de l'OM après »