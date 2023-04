Un crack explose au RC Lens, l’OM est sur le coup

Hugo Chirossel

Actuellement troisième de Ligue 1 et en course afin de se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des champions, le RC Lens réalise jusque-là une excellente saison. Loïs Openda, arrivé l’été dernier et auteur de 15 buts en championnat, en est un des grands artisans. Ce qui n’a pas échappé à l’OM, qui serait intéressé par le profil de l’international belge.

Battu par le PSG le week-end dernier (3-1), le RC Lens a laissé sa seconde place au classement de la Ligue 1 à l’OM, vainqueur de l’ESTAC dimanche (3-1). Les deux équipes sont à la lutte afin de terminer dauphin du club de la capitale et se qualifier directement pour la prochaine édition de la Ligue des champions.

Un coup à 0€ se prépare à l’OM, une offre va partir https://t.co/GMICbMnCS1 pic.twitter.com/FFPQm6KiFU — le10sport (@le10sport) April 18, 2023

L’Inter Milan suit Openda

Mais l’OM et le RC Lens pourraient également s’affronter sur le marché des transferts. En effet, les performances de Loïs Openda, arrivé l’été dernier en provenance du FC Bruges, ont attiré l’attention de plusieurs clubs. Comme l’indiquait le Gazzetta dello Sport , l’Inter Milan penserait à l’international belge afin de remplacer Romelu Lukaku la saison prochaine.

L’OM également intéressé