PSG : Messi va faire une incroyable victime

L'avenir de Lionel Messi continue de faire parler ces derniers jours. Il faut dire que le contrat de La Pulga prend fin en juin prochain avec le PSG et un retour au FC Barcelone semble prendre forme. Son arrivée pourrait même provoquer un départ colossal, à savoir celui de Robert Lewandowski.

En fin de contrat avec le PSG le 30 juin prochain, Lionel Messi a désormais de grandes chances de ne pas prolonger son bail à Paris. Deux ans après son arrivée, le Champion du monde pourrait donc déjà quitter la capitale sans y avoir laissé la trace attendue. Et pour son avenir, l'Argentin préférerait rester en Europe pour un dernier défi au haut niveau. Dans cette optique, l'option la plus probable mène à un retour au FC Barcelone.

Messi va pousser Lewandowski au départ

Et son arrivée pourrait avoir des conséquences sur l'effectif blaugrana . En effet, selon les informations d'Eduardo Inda, Lionel Messi pourrait tout simplement pousser au départ un certain Robert Lewandowski, recruté l'été dernier. « L'arrivée de Messi, comme je l'ai dit, signifierait le départ de Lewandowski parce qu'il veut jouer en 9 », explique le journaliste espagnol sur le plateau du Chiringuito .

Vers un contrat de trois ans pour Messi ?