Messi - PSG : Une offre est révélée

Sous contrat jusqu'en juin prochain avec le PSG, Lionel Messi semble plus que jamais sur le départ. Et un retour au FC Barcelone semble désormais prendre forme. A tel point que Joan Laporta aurait déjà présenté ses excuses à la Pulga avec une offre de contrat déjà transmise au clan Messi.

Arrivé durant l'été 2021 au PSG, Lionel Messi ne semble plus en odeur de sainteté à Paris. Auteur d'une saison très compliquée, le Champion du monde voit son contrat s'achever en juin prochain et alors qu'une prolongation semblait en bonne voie après le Mondial, la tendance est plus que jamais à un départ. Et un retour au FC Barcelone prend forme ces derniers jours.

Messi quitte Paris, le PSG est choqué https://t.co/x6T2wTlMdD pic.twitter.com/8qdpPQK4Jg — le10sport (@le10sport) May 2, 2023

Laporta s'excuse auprès de Messi

Et selon les informations d'Eduardo Inda, la tendance se confirme sérieusement. « Un proche de Leo Messi m'a dit qu'il avait parlé à Laporta. La première chose que Laporta a faite, c'est de s'excuser. Ils discutent, nous allons voir si c'est possible financièrement. Je pense que Messi a accepté les excuses, c'est un bon gars », explique le directeur d' OK Diario sur le plateau du Chiringuito . Il faut dire que les deux parties étaient en froid depuis le départ de Lionel Messi durant l'été 2021.

Vers un contrat de trois ans ?