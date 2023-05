Surprise, un crack du PSG va claquer la porte

La rédaction

Alors que le PSG est à la peine dans cette fin de saison en Ligue 1, le club de la capitale pourrait subir un nouveau coup dur cette fois-ci sur le marché des transferts. Un nouveau titi pourrait prendre le chemin d’un autre club de Ligue 1, l’AS Monaco.

Les supporters du PSG devaient encore une fois être déçus dimanche après une nouvelle défaite de la formation de Christophe Galtier, cette fois-ci face à Lorient, sur le score de 1-3. Les partenaires de Kylian Mbappé, réduits à 10 dès la 20ème minute avec l’exclusion d’Achraf Hakimi, n’ont pas pu éviter une troisième défaite lors des sept dernières rencontres de championnat. Les rouge et bleu n’ont plus que cinq points d’avance sur Marseille, de quoi mettre un peu de piment dans la course au titre peut-être.

Le mercato d’été s’annonce agité

Ce qui est sûr, c’est que les décideurs du PSG se montreront très actifs au cours du mercato estival. Le PSG semble déterminé à faire une grande lessive en interne, mais aussi à recruter du lourd, en attaque par exemple.

Un nouveau titi va quitter le club