Un joueur du PSG fait enrager le vestiaire, il va partir

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Arrivé l’été dernier en provenance du FC Valence avec de solides références, Carlos Soler fait partie des échecs du mercato. Mais cela n’empêche pas Christophe Galtier de miser sur l’international espagnol, titulaire lors des quatre dernières rencontres du PSG. Un choix qui ferait parler dans le vestiaire parisien comme l’explique L’Equipe dans ses colonnes du jour.

Luis Campos n’a pas convaincu pour son premier mercato à la tête du PSG. Carlos Soler fait notamment partie des déceptions de la saison, lui qui est pourtant apparu à 31 reprises toutes compétitions confondues avec le club de la capitale. Alors que de nombreux supporters regrettent le temps de jeu famélique des jeunes titis ces dernières semaines, Carlos Soler reste pour sa part sur quatre titularisations d’affilée sans pour autant convaincre.

Messi - PSG : Une offre est révélée https://t.co/7qtDWxPYRR pic.twitter.com/Pv539okBY2 — le10sport (@le10sport) May 2, 2023

Le vestiaire du PSG s’interroge

Une décision de Christophe Galtier qui fait réagir parmi les supporters du PSG, mais également dans le vestiaire. D’après L’Equipe , certains choix de l’entraîneur parisien passent mal auprès de plusieurs éléments, dont l’utilisation répétée de l’ancien joueur du FC Valence, recruté pour 18M€.

Soler utilisé pour mieux être vendu ?

Des titularisations qui semblent destinées à mettre en avant le milieu offensif de 26 ans, qui n’entre déjà plus dans les plans du PSG. Comme l’a indiqué la presse ibérique, et confirmé le journaliste Abdellah Boulma ce lundi, Carlos Soler est à vendre, et l’Atlético figurerait parmi les prétendants. Cela n’est donc pas le moment d’écarter l’international espagnol, et ce malgré ses prestations dans l’ensemble insuffisantes.