Messi, Openda, PSG… Toutes les infos mercato du 2 mai

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes début juin, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

Gros désaccord au PSG pour l'avenir de Messi

Selon les révélations de L'EQUIPE , le PSG serait tiraillé en interne pour le futur de Lionel Messi, qui arrivera au terme de son contrat en juin prochain. De leur côté, les dirigeants du club de la capitale n’envisageraient plus de le prolonger en raison de ses performances décevantes des dernières semaines. Mais de leur côté, les propriétaires qataris du PSG auraient pour leur part la ferme intention de conserver Messi la saison prochaine.



PSG : Barcelone passe à l'attaque pour Messi

Au micro de l'émission El Chiringuito , le journaliste espagnol Eduardo Inda a confirmé les contacts entre la direction du FC Barcelone et Lionel Messi, qui arrive en fin de contrat au PSG : « Un proche de Leo Messi m'a dit qu'il avait parlé à Laporta. La première chose que Laporta a faite, c'est de s'excuser (…) Laporta aurait évoqué avec lui la possibilité de signer au Barça pour trois ans, deux fixes et un optionnel, et on parle de 10 millions nets par saison », explique-t-il.



Le PSG a choisi ses prochaines recrues

Selon les révélations du journaliste de Téléfoot Saber Desfarges, le PSG a déjà dressé son plan de vol pour le prochain mercato estival. Luis Campos vise en priorité du renfort à quatre postes : un attaquant de pointe, un second attaquant moins axial, un ailier ainsi qu’un milieu défensif.



RC Lens : Openda annonce la couleur pour son avenir