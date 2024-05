Top 14 : Un final de rêve pour Paris ?

Axel Cornic

Le Stade Français réalise une excellente saison et si la place de leader du Top 14 a été récemment perdue, la victoire plus que convaincante à domicile face à l’Union Bordeaux-Bègles a remis les pendules à l’heure. De quoi donner quelques envies aux Parisiens d’aller le plus loin possible, avec une place en demi-finale qui leur tend les bras avant la dernière journée de la phase régulière.

Certains pensaient que l’UBB allait réussir à s’imposer à Paris, s’installant ainsi à la deuxième place synonyme de qualification directe pour les demi-finales du Top 14. Mais les coéquipiers de Matthieu Jalibert se sont cassés les dents sur l’une des meilleures défenses de France, échouant ainsi à la dernière place du podium.

Rugby - Top 14 : Des stars anglaises vont débarquer ! https://t.co/PcM03ukggx pic.twitter.com/rpMWh9Azja — le10sport (@le10sport) May 20, 2024

« On voulait entendre "ici c'est Paris"... On a envie de le revivre »

Après la rencontre, du côté du Stade Français on était forcément très heureux, même si pour Karim Ghezal ce n’était pas encore parfait. « On a fait un bon match. C'était un bon match, dans une ambiance électrique, on voulait entendre "ici c'est Paris"... On a envie de le revivre . On voulait débuter la rencontre comme la deuxième période de Bayonne (victoire 28-24). Tout n'était pas parfait, on le sait mais on va travailler dessus. C'est positif » a expliqué le coach parisien, d’après L’Equipe .

« On a montré qu'on était des meurt-de-faim »