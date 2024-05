Top 14 : Les incertitudes du sprint final

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

A trois journées de la fin, dix équipes sont encore en lice pour les phases finales du Top 14. Certaines avec plus de certitudes que d’autres. Mais les ambitions sont nombreuses. Et les surprises sont légion. Donc tout est encore possible.

Si on écoute les observateurs, et même quelques managers de Top 14, le Stade Toulousain est bien au-dessus du lot et sera logiquement sacré une nouvelle fois champion de France à la fin de la saison. C’est évidemment fort probable et ce serait bien mérité au regard du jeu déployé et de la maîtrise dont font preuve les hommes d’Ugo Mola. Mais tout le monde sait aussi pertinemment que dès que les phases finales débutent, tous les voyants sont remis à zéro, et que par définition, sur un match, tout est possible. Y compris faire tomber Toulouse. Dès lors, chacun a le droit d’y croire. Du Stade Français, leader jusqu’à récemment et actuel deuxième (67 points) malgré une efficacité offensive exceptionnellement pauvre, jusqu’à Clermont, actuel dixième (51 points), à peine sortie du cauchemar de la zone rouge et bien disposé à terminer la saison en beauté. Au total, dix clubs peuvent voir grand si les trois derniers matchs tournent en leur faveur.

L’UBB le vent en poupe

En Top 14, les saisons peuvent se perdre durant l’hiver mais elles se gagnent au printemps. Chaque saison, les équipes qui se rapprochent du Bouclier sont celles qui trouvent leur pic de forme à l’heure du muguet, du Festival de Cannes et de Roland Garros. Donc mai et juin. C’est le jeu des dynamiques. Celles de l’UBB est actuellement bonne. Les Bordelais ont surmonté la déception de leur élimination de justesse en Champions Cup (41-42 face aux Harlequins) et terrasser en suivant Clermont, Bayonne et La Rochelle en championnat. Dans l’élan, ils se déplacent à Paris ce dimanche avec l’espoir de chiper la deuxième place au Stade Français, synonyme de qualification directe pour les demi-finales. Toulon est également dans une belle dynamique, avec quatre victoires sur les cinq derniers matchs. Leur calendrier est plutôt favorable avec un déplacement à Oyonnax, la réception de Clermont et un dernier détour par Paris pour affronter le Stade Français et confirmer un barrage à domicile, voir mieux. Les roses en revanche, sont en totale dégringolade. Réputé pour leur défense de fer tout au long de la saison, ils ont encaissé consécutivement plus de 40 points sur leurs deux derniers matchs (à Clermont et à Toulouse). La fin de saison semble plus difficile pour les coéquipiers de Sekou Macalou. Le choc face à l’UBB dimanche donnera le ton de leur véritable potentiel à terminer la saison en beauté.

Plusieurs clubs en chasse-patate !

Dans une course, il y a le peloton, les échappés, et entre les deux, les coureurs en chasse-patate ! C’est finalement un peu la situation du Racing (5ème, 57 pts), La Rochelle (6ème, 56 pts), Pau (7ème, 55 pts), Castres (8ème, 54 pts), mais aussi Perpignan (53 pts) et Clermont (51 pts). Les deux derniers n’y pensent plus vraiment, mais mathématiquement leur place en phase finale est toujours possible. Pour les autres, chaque nouvelle journée aura son lot d’éliminés ou de nouveaux prétendants. Dès ce week-end l’affiche entre La Rochelle et Pau donnera une certaine tendance, idem pour Castres en déplacement à Clermont, alors que le Racing et Perpignan joueront à l’extérieur. Ce sera passionnant jusqu’au bout. Et c’est peut-être pour cela aussi que l’on aime le Top 14.