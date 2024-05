Top 14 : Laporte part au clash, un coach s’en mêle

Axel Cornic

Adepte des sorties cinglantes Bernard Laporte a fait fort tout récemment, attaquant son prédécesseur Philippe Saint-André, coupable selon lui des résultats actuels du MHR. La polémique a rapidement enflée et Patrice Collazo, qui a été entraîne par Saint-André en Angleterre et qui travaille actuellement avec Laporte, a été invité à commenter les mots de son patron.

Comme si la fin de saison de Montpellier n’était pas assez compliquée. A la lutte pour ne pas être relégués en Pro D2, le MHR se retrouve au cœur d’une polémique assez inattendue avec une guerre entre son actuel directeur du rugby… et le précédent ! Bernard Laporte a en effet attaqué Philippe Saint-André dans un entretien accordé à Midi-Libre , le qualifiant notamment « d’escroc ».

Rugby : Clashé par Laporte, Saint-André sort enfin du silence ! https://t.co/1ByASbZ7Yb pic.twitter.com/09jmskwOxX — le10sport (@le10sport) May 14, 2024

« Bernard Laporte est dans son rôle »

La réponse de l’ancien sélectionneur du XV de France n’a pas tardé, puisque ce lundi il a notamment lancé : « Être traité d’escroc, venant de Bernard Laporte, je le prends plutôt comme un compliment ». mais un troisième acteur est rentré dans la danse, avec Patrice Collazo. « Bernard Laporte est dans son rôle. En ce qui concerne la formule, il a choisi la formule offensive. Mais je sais que l’on fait un métier difficile et quand ça ne marche pas, ça va souvent au-delà de l’entraîneur. Il y a plusieurs problèmes » a expliqué le manager du MHR, qui connaît très bien les deux hommes.

« Le discours est clair et on va s’en sortir avec les mecs qui sont là »