Rugby : Après le XV de France, il va enfin découvrir le Top 14 !

Axel Cornic

Il y a encore quelques mois, personne ne le connaissait en France. Mais ça devrait bientôt changer, puisqu’Antoine Frisch a tout d’un très grand joueur et après avoir connu les joies du XV de France lors de la tournée estivale, il va bientôt connaitre sa grande première en Top 14 sous les couleurs du RCT... à 28 ans !

L’Irlande a failli nous le piquer, mais Antoine Frisch est resté fidèle à la France. Et après avoir vadrouillé en Angleterre et en Irlande notamment au Munster, le trois-quart centre a traversé une nouvelle fois la Manche pour s’engager avec le RCT, alors que plusieurs autres clubs du Top 14 lui faisaient les yeux doux.

« C’est ce que je veux depuis toujours »

A quelques jours seulement de l’ouverture du championnat de France, il s’est confié au sujet de cette grande première qu’il attendait depuis si longtemps. « C’est ce que je veux depuis toujours, donc ce n’est que du plaisir. Je sais que je vais prendre du plaisir tous les week-ends, je suis tellement heureux que ça arrive et je me sens prêt à relever ce défi, à affronter les meilleurs joueurs de France et même du monde chaque semaine. Je vais y aller à fond, sans réfléchir, j’attends cela depuis tellement de temps que ce sera naturel pour moi » a explique Antoine Frisch, d’après RugbyPass.

« Au RCT, tout est réuni pour gagner »

« J’ai choisi Toulon parce que c’est un club historique du rugby français » a poursuivi le trois-quart centre de 28 ans, qui était notamment suivi par le Stade Rochelais. « Il y a un projet ambitieux avec un objectif clair de jouer les phases finales du Top 14 et de la Champions Cup. Tout est réuni pour gagner, le club s’en donne les moyens avec un effectif incroyable, un staff stable et de superbes installations. Je cherchais un club ambitieux pour effectuer mon retour en France donc le choix a été simple. Je me souviens des grands joueurs qui étaient là il y a dix ans, ces légendes qui ont marqué l’histoire du RCT et même de la ville en remportant des titres. Je suis fier de passer après eux et je vais tout faire pour être à la hauteur. Moi aussi j’ai envie de marquer l’histoire du club ».