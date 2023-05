C’est confirmé, le PSG se déchire pour Messi

Thomas Bourseau

En fin de contrat en fin de saison au PSG, Lionel Messi devrait être particulièrement courtisé à en croire ESPN. Pour ce qui est du club de la capitale, les dirigeants et les propriétaires seraient en désaccord concernant la marche à suivre sur le dossier.

Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas pour Lionel Messi. Ou du moins, pour ce qui est de sa future destination après le PSG. Le contrat de l’Argentin arrivera à expiration le 30 juin prochain et n’est toujours pas en passe d’être prolongé comme Le Parisien l’a confié la semaine dernière : le clan Messi réclamerait une revalorisation salariale que le PSG ne compterait pas lui offrir.

Le Barça en difficulté pour Messi, l’Europe s’en mêle

En parallèle, le FC Barcelone ferait des pieds et des mains en coulisses auprès de la Liga afin de trouver un terrain d’entente d’un point de vue financier afin de pouvoir accueillir Lionel Messi. L’élite du football espagnol a instauré un plafond salarial que le FC Barcelone a déjà largement dépassé. Un plan de viabilité économique a été proposé à la Liga, mais ESPN a révélé ces dernières heures qu’un problème serait survenu entre les deux parties. Le média affirme que certains clubs européens seraient sur les rangs.

PSG : Messi quitte Paris, le vestiaire hallucine https://t.co/ypUiemMtMj pic.twitter.com/drnSudPZRW — le10sport (@le10sport) May 1, 2023

Le PSG ne veut pas prolonger Messi, le Qatar s’attend à le conserver