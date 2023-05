Surprise, un buteur de l’OM est comparé à une légende du PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis sa signature à l'OM, Vitinha peine à justifier l'investissement consenti. Et pour cause, l'attaquant portugais est devenu le joueur le plus cher de l'histoire du club phocéen avec un transfert à 32M€, bonus compris. Mais Nicolas Vilas ne s'inquiète pas et compare même Vitinha à Edinson Cavani.

Vitinha comparé à Cavani...

« Vitinha va harceler le porteur du ballon. Il a un côté un peu Cavani je trouve. Il est très mouvant sur l’attaque, il court beaucoup. Techniquement, il est intéressant des deux pieds. Après, il n’est pas très grand, mais il est bon de la tête. Il est plutôt bon dribbleur et a une bonne frappe de balle », assure le journaliste de RMC pour Le Phocéen . Tandis qu'Alex De Castro fait une autre comparaison avec l'un des meilleurs joueurs du monde.

... et Haaland !