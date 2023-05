OM : Surprise, un transfert à 8M€ prend forme

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté pour environ 10M€ en provenance de Grenade l'été dernier, Luis Suarez n'a jamais réussi à s'imposer à l'OM. Résultat, il a été poussé au départ dès cet hiver. Prêté à Almeria, le Colombien retrouve son niveau et pourrait être transféré définitivement au sein du club espagnol, désormais bien parti pour se maintenir.

L'été dernier, l'OM a bouclé un transfert surprise en lâchant quasiment 10M€ pour recruter Luis Suarez. L'attaquant colombien a débarqué en provenance de Grenade, mais il n'a pas réussi à s'imposer durant la première partie de saison avec le club phocéen. Par conséquent, cet hiver, il a été prêté à Almeria qui joue son maintien en Liga.

Suarez enchaine à Almeria

Et très clairement, Luis Suarez revit en Espagne. Titulaire à 15 reprises depuis son arrivée, le Colombien a pris part aux 18 rencontres d'Almeria en Liga. Et il s'est montré décisif, inscrivant 4 buts et délivrant 3 passes décisives. Il a notamment inscrit un doublé très important lors de la victoire, concurrent direct dans la course au maintien, la semaine dernière.

Son option d'achat prochainement levée ?

Mardi soir, Almeria a de nouveau battu un concurrent direct, à savoir Elche (2-1) et se rapproche un peu plus du maintien. Avec cinq points d'avance (et un match en plus) sur l'Espanyol Barcelone, premier non relégable, Almeria est effectivement bien parti pour rester en Liga, d'autant plus que son calendrier semble favorable. Une excellente nouvelle pour l'OM puisque si le club espagnol se maintient, l'option d'achat de Luis Suarez, estimée à 8M€, sera automatiquement levée.